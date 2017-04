Rainway: nuova app per fare lo streaming dei giochi PC su Nintendo Switch

è un software per PC che permette di effettuare lo streaming dei giochi PC su qualsiasi dispositivo equipaggiato con sistema operativo iOS e Android e anche su, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori su Reddit.

Il team fa sapere di avere già inviato il software a Nintendo per la certificazione e una beta di Rainway dovrebbe essere pubblicata su eShop il prossimo mese. Non si tratta certo del primo programma di questo tipo, tuttavia è il primo in assoluto a girare su Switch.

Il sito ufficiale di Rainway non riporta al momento altri dettagli e l'annuncio dell'arrivo su eShop è stato dato dagli sviluppatori direttamente su Reddit e non figura sui canali social dell'app. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni in merito.