Rami Ismail invita a supportare i giochi single player AAA dopo il caso Visceral

Soffermandosi ancora sul tema delle microtransazioni , Ismail ha infine così concluso: "Se qualcuno vuole creare un gioco per vendere con le microtransazioni, fareste bene a capire che buona parte del game design come minimo vi spingerà verso queste. E improvvisamente mi chiedo quanti giocatori hanno già capito che avere bei equipaggiamenti in giochi con microtransazioni automaticamente si trasforma in pubblicità gratuita vero le microtransazioni stesse".

"Un altro studio AAA, improvvisamente chiuso. Mi mancherà Visceral , spero che tutti riescano a trovare un nuovo posto da altre parti", ha esordito Ismail. "Sembra che Visceral sia stata chiusa per favorire le microtransazioni e la popolarità del roguelike/sandbox, il marketing veicolato da Twitch e YouTube, e le finanze dei publisher. Posso capire come nel mercato attuale abbia poco senso fare un gioco AAA che non sia open world e non abbia le microtransazioni.

Another AAA studio, suddenly gone. I'll miss Visceral, hope everyone there gets a good spot somewhere else soon. https://t.co/f0UBePZKNt — Rami Ismail (@tha_rami) 17 ottobre 2017

Seems Visceral got shut over microtransactions, the popularity of sandbox/roguelikes, Twitch/YouTube as marketing, and publisher financials. — Rami Ismail (@tha_rami) 17 ottobre 2017

I can see how financially, in our current market, it makes little sense to AAA anything but an persistent online open-world game with MTX. — Rami Ismail (@tha_rami) 17 ottobre 2017

Every linear single player game from a published studio that comes out over the next 2-3 years is a miracle. Support them if you like them. — Rami Ismail (@tha_rami) 17 ottobre 2017