Randy Pitchford: l'attesa per Borderlands 3 potrebbe essere molto lunga

Al PAX West di Seattle,ha fatto capire cheè attualmente impegnata sul, sebbene il progetto non sia stato ancora annunciato, probabilmente a causa di una precisa scelta del publisher

Parlando ai microfoni di IGN.com, il co-fondatore di Gearbox ha spiegato che la compagnia si prenderà il suo tempo prima di svelare qualcosa di concreto: "Un prodotto di questo tipo non è qualcosa che si realizza in una nottata... per noi sarebbe semplice pubblicare giochi stile Borderlands The Pre-Sequel a cadenza annuale e guadagnare tanti soldi. Ma onestamente non penso sia giusto... stiamo lavorando, e quando ne saremo certi.... fino a quando non avremo qualcosa meritevole di essere annunciato, non presenteremo nulla."

Secondo alcuni rumor, Borderlands 3 sarebbe atteso per il prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2018 al 31 marzo 2019.