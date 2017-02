Rare mette all'asta una Xbox One S a tema Sea of Thieves per beneficenza

Lo sviluppatore Rare ha messo all’asta diversi oggetti esclusivi per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Tra questi vi è anche una speciale Xbox One S a tema Sea of Thieves, titolo incentrato sul mondo dei pirati attualmente in sviluppo presso lo studio britannico.

Come indicato in un Tweet dalla stessa Rare, il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto a Special Effect, un’associazione benefica con sede nel Regno Unito che aiuta le persone con disabilità attraverso il gaming e la tecnologia. Nel momento in cui vi riportiamo la notizia, l’offerta per la console griffata Sea of Thieves ha raggiunto le 920,00 £.

Gli altri oggetti messi all’asta da Rare comprendono un artwork incorniciato e firmato di Rare Replay, un poster originale di Conker’s Bad Fur Day, ed un poster della promozione originale di Viva Piñata.

Sea of Thieves uscirà nel corso del 2017 in esclusiva su PC Windows 10 e Xbox One. Recentemente, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo videodiario sul mondo di gioco espanso.