Raro prototipo di Atari 2700 acquistato a 30$ e rivenduto a 3.000 su eBay

Un utente di Reddit conosciuto come L064N ha rivelato di aver trovato in un negozio californiano un raro prototipo di, successore dell'mai entrato in commercio e prodotto in pochissimi esemplari.

Il Redditor ha trovato il prototipo in un grande magazzino di elettronica di consumo specializzato in retrogaming e materiale usato, l'Atari 2700 è stato acquistato al prezzo di 30 dollari e rivenduto all'asta su eBay per 3,000.

Il prototipo acquistato si accende e sembra funzionare regolarmente, anche se è stato venduto privo di joystick. I controller wireless progettati da Atari avevano un raggio di azione particolarmente ampio e per questo interferivano con molte apparecchiature elettroniche nelle vicinanze. Dopo mesi di test senza risultati, la compagnia decise di bloccare quindi i lavori e di sospendere i piani per la commercializzazione della console. Indubbiamente si tratta di un bel ritrovamento per gli amanti del retrogaming.