Rayman Legends Definitive Edition: 11 minuti di gameplay su Nintendo Switch

Poco fa sul canale Youtubeè stato pubblicato un video gameplay diper. Una buona occasione per dare un'occhiata al gioco in attesa dell'arrivo sulla console ibrida della Grande N.

Potete osservare il video in questione, della durata di circa undici minuti, in apertura di notizia. Se non siete ancora sicuri dell'acquisto e volete provare il titolo con mano, vi segnaliamo che sul Nintendo eShop è possibile scaricare una demo. Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Rayman Legends Definitive Edition sarà disponibile su Switch a partire dal prossimo 12 settembre. Se volete essere sempre aggiornati, vi consigliamo di seguire la scheda dedicata al gioco.