La demo giocabile diè ora disponibile sulper Switch. La versione di prova era stataaccidentalmente a fine Luglio, per poi essere rimossa poco dopo, ma a partire da oggi è nuovamente disponibile per tutti gli utenti

La demo pubblicata per errore presentava alcune imperfezioni a livello grafico e sonoro, in modo particolare mentre si giocava in modalità docked. Lo youtuber NinteDaan ha pubblicato un video gameplay in cui vengono messe a confronto la vecchia versione della demo e quella nuova attualmente disponibile sul Nintendo eShop.

Ricordiamo che Rayman Legends Definitive Edition arriverà su Nintendo Switch il prossimo 12 Settembre.