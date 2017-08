Rayman Legends Definitive Edition: la demo è stata pubblicata per errore

A fine luglio, una demo giocabile diper Nintendo Switch è stata pubblicata sull'eShop e poi rimossa dopo poche ore.è intervenuta sulla questione ai microfoni di Eurogamer.net, spiegando come la versione di prova sia andata online per errore.

Un portavoce della casa francese ha dichiarato che la demo non rispecchia in alcun modo la qualità del prodotto finale, la stessa infatti è stata pubblicata per errore sull'eShop, si tratta di una versione acerba mancante di numerose funzionalità, tra cui il supporto touch.

Rayman Legends Definitive Edition sarà disponibile dal 12 settembre su Nintendo Switch, in formato retail e digitale. Questa riedizione presenta alcuni contenuti bonus tra cui personaggi e modalità extra.