Rayman Legends Definitive Edition è ora disponibile su Nintendo Switch

annuncia cheè disponibile sual prezzo suggerito di 39.99€. I giocatori interessati possono provare l'ultimo episodio dell'acclamato platform grazie alla demo gratuita , scaricabile dal

Rayman, nominato platform dell’anno e vincitore di diversi premi in ambito artistico e musicale, arriva su Nintendo Switch per la prima volta con Rayman Legends: Definitive Edition. Il gioco offrirà un’esperienza cooperativa fino a quattro giocatori e l’esclusivo multiplayer locale wireless in modalità Kung Foot. Utilizzando Nintendo Switch in versione mobile i giocatori potranno utilizzare il touch screen per abbattere i nemici, manipolare piattaforme, tagliare corde e molto altro ancora, ovunque e in qualunque momento, sia da soli che in multiplayer.

Rayman Legends: Definitive Edition segue Rayman e la sua colorata banda di amici alla scoperta di una misteriosa tenda piena di incredibili dipinti: il gruppo dovrà correre, saltare e farsi strada attraverso ogni mondo per togliersi dai guai e scoprire i segreti di ogni dipinto leggendario.