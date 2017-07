Rayman Legends per Nintendo Switch: demo disponibile sull'eShop

Come segnalato da Nintendo Life,è apparso nella sezione Coming Soon del Nintendo eShop inglese. Lo store di Switch segnala la disponibilità del gioco per il 12 settembre, data non ancora confermata da Ubisoft.

La stessa pagina inoltre presenta un pulsante per scaricare la demo, i cui contenuti non sono stati resi noti. La versione dimostrativa è ora disponibile per il download gratuito, Rayman Legends Definitive Edition è stato annunciato lo scorso mese di gennaio durante l'evento di presentazione di Switch, ad oggi però il publisher non ha mai confermato la finestra di lancio del gioco.

Restiamo in attesa di scoprire se Rayman Legends Definitive Edition uscirà su Switch il 12 settembre o se dovremo attendere ulteriormente per l'arrivo del gioco sulla piattaforma Nintendo.