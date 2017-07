Nelle scorse ore era comparsa sull'eShop diuna demo diper Switch, rimossa successivamente dall'azienda forse perché pubblicata per errore. Alcuni utenti, tuttavia, sono riusciti a scaricarla e hanno caricato online alcuni video-gameplay, come quello che trovate in apertura.

Una buona occasione per dare un'occhiata al titolo di Ubisoft in attesa dell'uscita. A tal proposito, ricordiamo che né Nintendo, né la software house francese hanno annunciato una data di lancio ufficiale, anche se vari indizi suggeriscono che il gioco sarà disponibile dal 12 settembre. Restiamo quindi in attesa di conferme. Per essere sempre aggiornati su Rayman Legends, vi consigliamo di seguire l'apposita scheda di Everyeye.