Rayman Legends per Switch: l'analisi di DF segnala problemi con i caricamenti

ha pubblicato la video analisi diper Nintendo Switch, evidenziando la presenza di alcuni problemi tecnici non presenti nelle altre edizioni del gioco.

Digital Foundry loda il comparto estetico del gioco, il quale presenta una grafica 2D di buon livello con assets di alta qualità in risoluzione Full HD 1080p in Dock e 720p in modalità portatile. I problemi si verificano però con i caricamenti, decisamente più lunghi (in alcuni casi, anche quindici secondi in più) rispetto alle altre piattaforme. Il motivo sembra essere dovuto alla cattiva compressione dei dati, che ha portato il gioco a occupare poco meno di 3 GB contro gli oltre 9 della versione PS4.

Rayman Legends Definitive Edition è ora disponibile su Nintendo Switch, trovate la video analisi di Digital Foundry in apertura della notizia.