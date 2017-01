Rayman Legends potrà essere giocato su Switch tramite touch screen

Durante l’evento di presentazione di Nintendo Switch, è stato confermato che la nuova console della casa di Kyoto godrà di funzionalità multi touch tramite schermo capacitivo. Fino ad ora, tale caratteristica era stata illustrata solo con l’interazione del sistema operativo, lasciando da parte le implicazioni in campo ludico.

Grazie a nuove informazioni riguardanti Rayman Legend, titolo già distribuito su diverse console e in arrivo su Switch sotto forma di Definitive Edition, apprendiamo che sarà possibile divertirsi con il platform di Ubisoft anche senza l’ausilio di controlli esterni. Utilizzando la console in modalità tablet, infatti, si potrà giocare con il touch screen, in maniera simile a quanto accadeva su Wii U.

Il sito ufficiale riporta: “Potrete scollegare il vostro Switch e utilizzare il touch screen per sconfiggere nemici, modificare piattaforme, tagliare corde per ripulire i percorsi e molto altro ancora”. Vengono inoltre menzionate funzionalità legate al giroscopio. Tra le altre caratteristiche della Definitive Edition troviamo il multiplayer fino a quattro giocatori e una modalità Kung Foot con nuovi contenuti.

Rayman Legends: Definitive Edition uscirà su Nintendo Switch nel corso del 2017.