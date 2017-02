Ubisoft promette tante sorprese per la versione Switch di Rayman Legends

Come saprete,, titolo disponibile da tempo su varie piattaforme di gioco, approderà nel corso del 2017 anche su. Tuttavia,non si limiterà ad effettuare un semplice porting, in quanto il titolo arriverà sotto forma die presenterà funzionalità inedite pensate appositamente per la console ibrida.

In una recente intervista rilasciata a Nintendo UK, Michael Ancel, creatore di Rayman, è tornato sull'argomento, approfittandone per spiegare come Rayman Legends abbia trovato il suo habitat naturale con l'arrivo Nintendo Switch: "Rayman Legends è come un gioco da tavolo. Significa giocare con i tuoi amici nella stessa stanza, e Switch è perfetta per questo. È il concetto di console che abbiamo inseguito per tanto tempo. E in aggiunta, è HD, potente e portatile".

Nel corso dell'intervista, Ancel ha inoltre dichiarato di vedere Rayman Legends e Switch come "una storia d'amore tra Rayman e Nintendo", considerando che il mondo colorato e vivace del gioco si sposa perfettamente con lo spirito della grande N. Gli acquirenti di Nintendo Switch possono inoltre aspettarsi "diverse sorprese": secondo Ubisoft, la console ibrida dispone di grandi potenzialità in area multiplayer, e la casa francese ha intenzione di dare grande risalto a questo aspetto con Rayman Legends.