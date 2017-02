Razer: in corso attacco malware usando il nome dell'azienda

e gli appassionati di e-sport bersaglio di hijaking da parte di cyber-criminali: sono in corso attacchi malware tramite finte promesse di sponsorship. L'azienda mette in guarda i giocatori con una comunicazione ufficiale.

Il brand Razer e la passione dei gamer per gli e-sport sono stati presi di mira da truffatori. Una falsa e-mail che offre una sponsorship gratuita agli streamer da parte di Razer sta circolando in queste ore su internet. Si tratta di una truffa e i destinatari non devono cliccare su nessuno dei link presenti nel corpo della mail, dato che così facendo verrebbe installata un’applicazione infetta da malware.

Il fatto che si tratti di una truffa è evidente: la mail arriva da un account Gmail e non da Razerzone.com. Razer non è scritto in modo corretto nell'indirizzo e-mail (“Razorzonesponsorship”). Il corpo dell’e-mail contiene numerosi errori grammaticali e di battitura, tipici delle e-mail di scam.

Il brand e la community di appassionati di Razer sono usati per diffondere software maligno e vogliamo far sì che chiunque riceva questa e-mail sia al corrente del pericolo. Razer non invia offerte di sponsorship via e-mail. Gli streamer interessati sono invitati ad iscriversi al sito ufficiale.