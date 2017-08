Razer lancia la tastiera gaming BlackWidow Tournament Edition Chroma V2

annuncia la nuova, la tastiera gaming scelta dagli atleti di eSport.è la tastiera da gioco meccanica compatta pensata per i gamer più competitivi in cerca di rapidi tempi di reazione.

Grazie alla nuova Instant Trigger Technology, garantisce tempi di risposta leader del settore per una tastiera gaming. In seguito all’attuazione di un singolo tasto, l’ITT cancella qualsiasi ritardo tra le attuazioni dei tasti per fornire una risposta rapida dalla tastiera al PC. Razer BlackWidow TE Chroma V2 offre agli utenti la possibilità di scelta tra gli switch meccanici Green, Orange o Yellow. Progettati senza bump tattile o clic, gli switch Yellow sono silenziosi e rapidi per soddisfare le esigenze di giochi come i FPS o i MOBA. Con tempi di risposta impareggiabili, gli switch Yellow offrono un punto di attuazione di 1,2mm, il 40 percento più rapidi degli switch meccanici standard, e sono stati testati con intense sessioni di gioco per assicurare un ciclo di vita di 80 milioni di attuazioni.

“I gamer si affidano alle proprie periferiche per reagire e rispondere il più rapidamente possibile indipendentemente dalla situazione, sia che debbano far partire un perfetto colpo alla testa o combinare le abilità nel gioco di squadra”, afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “Il timing è fondamentale. L’Instant Trigger Technology della BlackWidow TE Chroma V2 funziona in simbiosi con i nostri Yellow switch, fissando lo standard di riferimento nel settore per quel che riguarda i tempi di risposta più rapidi su una tastiera gaming grazie alla combinazione perfetta di hardware e software”.

Pensata per il massimo della maneggevolezza, la Razer BlackWidow TE Chroma V2 presenta un layout compatto privo di tastierino numerico e con un cavo USB intrecciato removibile. Un nuovo poggia-polsi magnetico offre inoltre tutto il comfort necessario nelle fasi di gioco più concitate, per poi essere rimosso quando non in uso. In questo modo la tastiera può essere trasportata senza problemi.

La Razer BlackWidow TE Chroma V2 presenta tasti retroilluminati singolarmente con tecnologia Razer Chroma, che sprigiona effetti di illuminazione personalizzabili e sincronizzabili tra dispositivi. I gamer possono scegliere tra 16,8 milioni opzioni di colore e una varietà di effetti. È possibile creare configurazioni personalizzate utilizzando la piattaforma software Razer Synapse e condividerle con milioni di altri utenti del software Razer tramite il Razer Chroma Workshop. I profili di illuminazione in-game Razer Chroma sono anche integrati in famosi titoli come "Overwatch" e "Call of Duty".