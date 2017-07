Razer presenta le nuove cuffie Tiamat 7.1 V2 e Tiamat 2.2 V2.

annuncia due nuove cuffie:, cuffie per PC analogiche con suono surround 7.1 reale, dotate di 10 driver, 5 per padiglione, che creano un suono immersivo, essenziale per un audio posizionale di estrema precisione e una completa immersione nel gioco.

Ogni padiglione ospita un subwoofer da 40 mm, driver frontali (sinistra/destra) e centrali da 30 mm, e driver surround laterali e posteriori da 20 mm, che insieme creano un audio direzionale estremamente accurato.

Inclusa nelle Razer Tiamat 7.1 V2 c’è la nuovissima Audio Control Unit, che consente ai gamer di settare il volume di ogni canale audio e passare dal suono surround 7.1 all’audio stereo 2.0. L’Audio Control Unit dispone inoltre di una funzionalità pass-through, che permette ai giocatori dotati di speaker esterni di passare dalle Razer Tiamat 7.1 V2 ai loro speaker premendo semplicemente un bottone.

Per la comunicazione in-game, le Razer Tiamat 7.1 V2 sono dotate di microfono boom digitale unidirezionale, che ruota a lato del padiglione quando non viene utilizzato e offre una voce chiara e naturale anche nelle fasi più concitate della battaglia.

“L’audio posizionale è largamente utilizzato nei giochi di oggi, per questa ragione è fondamentale ai fini della vittoria finale sapere con precisione da dove provengono passi o spari”, afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “Con cinque driver per padiglione, le Razer Tiamat 7.1 V2 assicurano ai gamer un’estrema accuratezza dell’audio sia che giochino a intense sessioni di FPS o che vogliano semplicemente perdersi in fantastici paesaggi sonori rendendo reali i propri giochi”.

Le Razer Tiamat 7.1 V2 entrano a far parte della famiglia di dispositivi Powered by Razer Chroma, con 16,8 milioni di opzioni di colore ed effetti disponibili sui padiglioni e sull’Audio Control Unit. Chi già possiede device abilitati Razer Chroma può sincronizzare le Razer Tiamat 7.1 V2 con il settaggio esistente o personalizzare ogni singolo prodotto con Razer Synapse.

Razer Tiamat 2.2 V2

Le Razer Tiamat 2.2 V2, presentano due driver subwoofer addizionali da 50 mm per padiglione, offrendo ai gamer il massimo impatto sui bassi, con un audio chiaro e cristallino. Dotate di un microfono boom digitale regolabile per una riproduzione naturale del suono, e controllo in linea con cavo adattatore che garantisce la compatibilità con numerosi dispositivi, le Razer Tiamat 2.2 V2 sono cuffie da gioco versatili multi-piattaforma, per PC, Mac, console e mobile.

Razer Tiamat 7.1 V2 e Tiamat 2.2. V2 sono disponibili su Razerstore.com e i principali canali retail del mondo.