Razer presenta la sua nuova linea hardware per lo streaming professionale

, leader mondiale nel lifestyle gaming, annuncia due new entry nella sua linea di prodottiper il video streaming di livello professionale: la videocamerae il microfono

Razer Kiyo

Razer Kiyo è la prima videocamera per desktop al mondo con illuminazione anulare regolabile. Si tratta di una soluzione all-in-one che offre elevata qualità di immagine e illuminazione di livello professionale senza la necessità di ulteriori accessori. Dodici livelli di luminosità consentono di ottenere l’illuminazione ideale in ogni ambiente. Gli streamer non devono più affidarsi a una compensazione con scarsa luminosità con frame rate minori. Il video è in alta definizione a 720p con 60 FPS (fino a 1080p con 30 FPS). Razer Kiyo è compatibile con Open Broadcaster Software e XSplit.

Caratteristiche di prodotto:

Illuminazione anulare multi-step – con livelli di luce regolabili

Video HD 720p 60FPS (fino a 1080p 30FPS) – per streaming in alta qualità

Compatibile con Open Broadcaster Software e Xsplit – per live streaming semplificato

Autofocus rapido e preciso – per riprese sempre nitide

Compatta e portatile – con setup complete per lo streaming mobile

Cardine per telecamera e supporto – completamente regolabile per soddisfare ogni esigenza

Specifiche tecniche:

Connettività: USB2.0

Risoluzione immagine: 4 Megapixel

Risoluzione video: 1080p @ 30FPS / 720p @ 60FPS / 480p @ 30FPS / 360p @ 30FPS

Codifica video: YUY2/MJPEG o H.264

Risoluzione immagine fissa: 2688x1520

Personalizzazione configurazione qualità immagini: Sì

Diagonal Field of View (FOV): 81.6 °

Focus: Auto

Lunghezza cavo: cavo intrecciato da 1,5 m

Specifiche illuminazione anulare:

Illuminazione: 12 LED bianchi

Temperatura di colore: “luce del giorno” - 5600K

Diffusore LED: bianco latte

Luminosità: 10 Lux @ 1m

Specifiche microfono

Codec audio: 16bit 48KHz

Diagramma polare: omnidirezionale

Sensibilità: -38dB

Razer Seiren X

Razer Seiren X è un microfono a condensatore USB di livello professionale che dispone del primo shock mount integrato al mondo per un setup all-in-one in un fattore forma compatto e portatile. È inoltre dotato di capsule a condensatore da 25 mm, per una sensibilità di registrazione potenziata. Il diagramma polare supercardioide registra il suono con un’angolazione più precisa e ristretta, ottimizzata per lo streaming. Un supporto rimovibile rende il Razer Seiren X estremamente portatile.

Caratteristiche di prodotto:

Pickup Pattern ultra preciso – reduce rumori indesiderati

Shock Resistant – con shock mount integrato che smorza le vibrazioni

Forma compatta

Microfono a condensatore – cattura una gamma più ampia di frequenze sonore

Monitoraggio a latenza zero – assenza di lag

Portatile – per gli streamer “on-the-go”

Specifiche del microfono:

Potenza/consumo: 5V 100mA

Sample rate: min 44.1kHz / max 48kHz

Bit rate: 16bit

Capsule: capsule a condensatore da Ø25mm

Diagrammi polari: Supercardioide

Risposta in frequenza: 20Hz–20kHz

Sensibilità: 17.8mV/Pa (at 1kHz)

Livello di pressione acustica massimo: 110dB (THD < 1% at 1kHz)

Amplificatore cuffia

Impedenza: ≥ 16Ω

Potenza di output (RMS): 125mW (at 32Ω)

THD: < 0.5% (at 1kHz)

Risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz

Rapporto segnale a rumore: ≥ 85dB

Razer Kiyo sarà disponibile nel corso del mese di ottobre 2017 al prezzo di 109,99 euro, mentre Razer Seiren X sarà venduto al prezzo di 109,00 euro nel Q4 di quest'anno.

I suggerimenti da parte di alcuni dei più importanti ed esperti streamer gaming di tutto il mondo hanno contribuito a ottimizzare il nuovo hardware Broadcaster, assicurando funzionalità di livello superiore e semplicità d’uso. In testata e in chiusura di notizia potete dare uno sguardo ad un filmato pubblicato per l'occasione da Razer, nel mentre trovate anche una serie di immagini con cui osservare da vicino i nuovi prodotti della compagnia dedicati allo streaming di livello professionale.