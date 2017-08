Razer presenta il suo nuovo pad per Xbox One e PC con diverse personalizzazioni

ha da poco presentato il suo controller per console, chiamato. Una delle sue caratteristiche principali è la possibilità di utilizzare due diverse tipologie di d-pad e levette analogiche.

Il pad presenta un cavo USB intrecciato della lunghezza di circa tre metri che, sebbene rimovibile, rimane l'unico modo per collegarlo a Xbox One e PC. In prossimità del tasto Xbox troviamo l'illuminazione Chroma RGB, peculiarità di diversi dispositivi della casa californiana come tastiere e mouse. Grazie ad una versione del software Synapse per Xbox, anche i giocatori Xbox One saranno in grado di personalizzare l'illuminazione scegliendo diversi colori ed effetti.

Oltre a due diverse tipologie di d-pad e stick analogici da poter scambiare, il controller presenta 6 tra grilletti e bumper aggiuntivi che possono essere assegnati a piacimento.

Il Wolverine Ultimate controller di Razer arriverà nel mese di settembre, e sarà venduto al prezzo di 159,00 $.