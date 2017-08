Razer presenta Wolverine Ultimate, controller personalizzabile per PC e Xbox One

annuncia il controllerper Xbox One e PC. Il joypad è stato pensato per adattarsi a ogni gamer. Due D-Pad intercambiabili, una serie di stick di differenti forme e dimensioni anch’essi intercambiabili e un totale di 6 grilletti e pulsanti rimappabili offrono il massimo della personalizzazione.

Una striscia luminosa RGB integrata controllabile mediante Razer Synapse per Xbox assicura ulteriori modalità di personalizzazione del controller e rende accessibile la tecnologia Razer Chroma agli utenti Xbox. I gamer possono scegliere tra 16,8 milioni di opzioni di colore e numerosi effetti tra cui Static, Spectrum Cycling, Breathing, Wave e altri ancora. Razer Wolverine Ultimate sarà inoltre il primo prodotto per console a supportare Razer Chroma SDK, consentendo agli sviluppatori di integrare funzionalità di illuminazione avanzate per i giochi su Xbox One e i controller della console per un’immersione nel gioco di livello superiore.

Ogni aspetto del Razer Wolverine Ultimate è stato sviluppato con l’obiettivo di garantire i più elevati livelli di prestazioni e competitività. I pulsanti azione ultra-reattivi e una modalità hair-trigger automatica con blocco dei grilletti completano l’ergonomia ottimizzata di questo controller di alta qualità.

“Ci siamo dedicati allo sviluppo di Razer Wolverine Ultimate per renderlo perfetto”, afferma Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. “Grazie alle continue modifiche di progettazione e ai feedback dei gamer professionisti, siamo orgogliosi di poter finalmente annunciare il nuovo candidato alla corona”.

Razer Wolverine Ultimate amplia la gamma di periferiche Razer per Xbox One, che comprende le cuffie da gioco wireless Razer Thresher Ultimate e lo stick per picchiaduro Razer Atrox.