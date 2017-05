Razer e SK Gaming insieme per il futuro degli eSports

annunciano una partnership strategica. Entrambe le realtà sono da sempre attive nel settore degli esport, e il loro continuo supporto nel gioco a livello competitivo ha contribuito a creare un ecosistema professionistico nonché un’industria dal valore di molti milioni di dollari.

Razer e SK Gaming hanno dato il via al loro rapporto con una sponsorizzazione esclusiva. Razer fornirà infatti i più recenti device audio professionali ai membri dei team di SK Gaming, i quali in cambio, offriranno il proprio supporto durante la fase di sviluppo e test dei prodotti. Annoverando tra le proprie fila alcuni tra i migliori atleti di esport al mondo, SK Gaming è in grado di fornire preziosi suggerimenti che Razer potrà utilizzare per soddisfare le esigenze dei giocatori più ambiziosi.

"Siamo veramente entusiasti di collaborare con una realtà affermata come SK Gaming", afferma Min-Liang Tan, Razer co-fondatore e CEO di Razer. "Siamo entrambi affamati di vittorie e la passione smisurata per il gaming competitivo è nel nostro DNA. Sono certo che insieme creeremo nuovi punti di riferimento nell’universo degli esport".

"Siamo davvero orgogliosi di questa partnership con Razer", dichiara Alexander Müller, managing director di SK Gaming. "Un audio perfetto è fondamentale per i nostri giocatori e, con Razer, abbiamo la certezza di potere mettere i nostri team nelle migliori condizioni possibili. SK Gaming e Razer hanno contribuito alla crescita degli esport negli anni, e insieme puntano a dare ulteriore slancio a questo settore. Questa alleanza lo testimonia".

La collaborazione di Razer con famosi atleti di esport ha portato negli anni al lancio di mouse, cuffie e tastiere gaming di assoluta qualità. Razer BlackWidow, la prima tastiera da gioco meccanica apparsa sul mercato, Razer DeathAdder, il gaming mouse più venduto al mondo e la nota serie di cuffie Razer Kraken, sono stati tutti sviluppati in collaborazione con atleti professionisti in linea con il motto dell’azienda: For Gamers. By Gamers.