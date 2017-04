Ready at Dawn si esprime sulla CPU di Xbox Scorpio

Nelle scorse ore sono state rivelate le tanto attese specifiche tecniche di. Inevitabilmente sono già emerse le prime opinioni al riguardo, compresa quella di Matt Pettineo, sviluppatore presso

Secondo Pettineo, la CPU di Scorpio rappresenta sì un gradito upgrade rispetto a Xbox One, ma non può considerarsi un miglioramento tanto determinante quanto ci si sarebbe potuto aspettare. "Beh, cerchiamo di essere chiari: questi cambiamenti non sono nella stessa fascia di un upgrade con architettura Zen. E' ben accetto, ma non è un miglioramento enorme o stupefacente. Ma sì, apprezzo l'upclock e i miglioramenti".

Lo sviluppatore ha quindi continuato, curandosi di specificare che la sua non vuole essere una critica aperta a Microsoft, in quanto comprende a pieno le motivazioni che l'hanno spinta ad agire in tal maniera. "Non sto criticando la CPU. Era l'unica scelta logica per il sistema, e l'unica scelta era effettuare l'upclock della Jaguar e aggiungere alcune personalizzazioni extra per aiutare. Non c'è nulla di sbagliato in quello che hanno fatto. Penso solo che la gente che ritiene sia un grande miglioramento, sia un po' sciocca".

Poche ore fa, abbiamo finalmente scoperto le caratteristiche tecniche di Xbox Scorpio, la nuova console di Microsoft in arrivo entro la fine del 2017. Mike Ybarra ha ribadito che la macchina è pensata per i clienti premium.