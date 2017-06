Rebellion anticipa un annuncio previsto per domani con due teaser trailer

Lo studio di sviluppo Rebellion ha pubblicato due brevi video teaser che anticipano un annuncio in programma per la giornata di domani. Entrambi i filmanti sono girati con un effetto da vecchia cinepresa, e riportano il titolo "Department of Antiquities".

A ora le informazioni sul nuovo annuncio scarseggiano; ciò che è sicuro è che Rebellion ha programmato il reveal per domani, 7 luglio 2017, alle 15:00 italiane. In concomitanza è stato inoltre aperto un sito internet teaser, nel quale è possibile inserire la propria email per rimanere aggiornati sulle novità riguardanti il misterioso annuncio.

Di seguito vi riportiamo le descrizioni dei due filmati pubblicati dallo sviluppatore:

"Vi sono angoli remoti dell'impero britannico dove l'oscurità permea in profondità..."

"I servitori della corona conoscono questi luoghi, e sanno cosa vi si cela..."