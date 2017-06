Rebellion Developments annuncia Strange Brigade per PS4, Xbox One e PC

, team di sviluppo inglese noto per aver realizzato le serie di, ha da poco annunciato un nuovo gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC, intitolato. Per l'occasione, lo studio ha pubblicato un trailer e delle apposite immagini.

Strange Brigade trasporterà i giocatori in un'ambientazione con elementi soprannaturali, nell'anno 1930, dove dovranno affrontare temibili e antiche minacce scatenate da una regina egiziana tornata in vita. Saranno disponibili diversi esploratori, ciascuno dotato delle proprie armi e abilità speciali. Ulteriori dettagli sul gioco verranno comunicati prossimamente da Rebellion, insieme alla data di lancio, non ancora nota. In apertura potete trovare il reveal trailer di Strange Brigate, mentre in calce alla notizia abbiamo riportato alcune immagini del gioco.