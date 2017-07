ReCore: ancora nuove conferme per la Definitive Edition

Dopo la comparsa sulla rating board coreana a fine dello scorso giugno, giungono oggi nuove conferme su. Recentemente, infatti, il redditer smlfan123 ha immortalato un artwork dell'edizione definitiva direttamente sulla sua

La cover è stata prontamente rimossa da tutte le console e gli store, non prima però che la testata di Windows Central potesse prendere uno screenshot dell'hub di gioco. Dal momento che questa nuova copertina è apparsa ai giocatori già in possesso di una copia di ReCore, è addirittura ipotizzabile che questi ricevano l'upgrade gratuitamente.

Con l'imminente lancio di Xbox One X, non è inoltre da escludere che ReCore Definitive Edition includa dei miglioramenti visivi per la nuova console mid-gen di Microsoft. Sottolineiamo come al momento non vi siano conferme da parte di sviluppatori o publisher, e vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni quanto riportato.

ReCore è disponibile in esclusiva su Xbox One e PC Windows 10.