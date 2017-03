(l'ente che si occupa di valutare i videogiochi in Germania) ha inserito nel proprio database ReCore Definitive Edition , versione definitiva del titolo omonimo non ancora annunciata da Microsoft.

ReCore è stato pubblicato a settembre 2016 su Xbox One e Windows 10, accolto tiepidamente da pubblico e critica. Questa riedizione dovrebbe contenere il gioco completo e alcuni contenuti aggiuntivi non meglio specificati (probabilmente una nuova arena e un bot inedito) con uscita prevista nei primi mesi dell'anno.

Per il momento, il publisher non ha annunciato ufficialmente ReCore Definitive Edition, restiamo quindi in attesa di saperne di più.