ReCore Definitive Edition confermato ufficialmente: uscirà il 29 agosto

Microsoft è riuscita ad anticipare se stessa confermando l'esistenza di ReCore Definitive Edition per Xbox One, titolo che sarebbe dovuto essere annunciato il 20 agosto. Il gioco è infatti recentemente comparso sul Microsoft Store, ed è previsto per il 29 agosto.

Come riportato sulla pagina del prodotto, l'edizione definitiva di ReCore includerà la nuova avventura "Eye of Obsidian" e il Corebot frame "T8-NK", visibile sulla copertina ma non presente all'interno del gioco originale. Confermato inoltre il supporto per l'HDR su Xbox One S e Xbox One X; su quest'ultima, inoltre, il titolo godrà di alcuni miglioramenti visivi. Nella galleria che trovate in calce alla notizia vi proponiamo le schermate presenti sullo store di Microsoft.

ReCore Definitive Edition uscirà il 29 agosto su Xbox One al prezzo di 19,99 $ (retail); al momento non ci sono notizie per la versione PC Windows 10.