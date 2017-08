ReCore Definitive Edition riceve il suo primo gameplay trailer ufficiale

In occasione della conferenza pre-Gamescom diha presentato ufficialmentecon un gameplay trailer, confermando che i possessori del gioco base potranno fare l'upgrade gratuito alla nuova edizione su

Confermata anche la data di uscita fissata al prossimo 29 agosto, come era stato segnalato nelle ultime ore sulla pagina ufficiale del Microsoft Store. Durante la conferenza è stato precisato che i possessori del gioco base su Xbox One e Windows 10 potranno fare l'upgrade gratuito alla Definitive Edition, ricevendo quindi a costo zero tutti gli aggiornamenti contenuti nella nuova edizione.

Vi lasciamo con il gameplay trailer trasmesso durante l'evento: lo trovate in cima alla notizia.