Sappiamo cheè stato aggiunto al catalogocon le novità di settembre, fino a qui niente di strano, se non fosse che Windows Central ha scoperto che il gioco può essere scaricato gratis dagli abbonati anche su PC.

ReCore Definitive Edition supporta Xbox Play Anywhere e proprio per questo chiunque sia abbonato a Game Pass potrà scaricarlo a costo zero anche su Windows 10. Non è chiaro se in futuro Microsoft seguirà questa strada anche per altri titoli Play Anywhere, di certo si tratta di una mossa interessante che sembra aprire alla possibilità di estendere il srvizio anche su PC.