Durante lo showcase Gamescom di, Aaron Greenberg ha annunciato l'arrivo di sette nuovi giochi nel programma, disponibili a partire dal mese di settembre.

I nuovi titoli per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass sono ReCore Definitive Edition, Metro Last Light Redux, Fable 2, Garou Mark of the Wolves, 10 Second Ninja X, Hue e The Bridge. Particolarmente interessante l'arrivo di ReCore Definitive Edition, edizione aggiornata del gioco che include un comparto tecnico migliorato e nuovi contenuti, tra cui missioni extra e nuovi CoreBot.