Red Bull Factions 2017: iDomina in testa alla classifica

: Forte dei circa 60mila spettatori sino a ora coinvolti e delle centinaia di player pronti a tutto pur di partecipare, il Red Bull Factions continua a macinare successi coinvolgendo tutti gli appassionati dello Stivale.

Archiviate le due sessioni di Qualificazioni, il Campionato ufficiale è entrato nel vivo ed è giunto alla terza settimana. I protagonisti indiscussi rimangono sempre i migliori team di eSport italiani, i veri esperti di League of Legends, il videogame con cui competere senza esclusioni di colpi. L’obiettivo è arrivare alla finalissima del 1° ottobre alla Milan Games Week e portare a casa titolo e montepremi.

Sarà per via del nome o per per la qualità dei player che lo compongono, ma a dominare la classifica al momento ci sono proprio gli iDomina con ben 18 punti. Il team ha infatti dimostrato che la sconfitta contro i Qlash Academy è stata solamente una piccola distrazione, nessuno riesce a tenergli testa.

Adesso non gli resta che attendere la sfida contro i campioni in carica del Team Forge, che continuano la loro scia positiva battendo ITALIANSUPERSTARS e Outplayed, piazzandosi al 3° posto della classifica con 15 punti (davanti a loro proprio gli Outplayed: stesso punteggio, ma un game vinto in più). Con una sconfitta e una vittoria, i Glory of Demacia rimangono saldi al 4° posto, sempre a ridosso del podio. A seguirli il Team Qlash Academy e gli ITALIANSUPERSTARS. Dopo un girone di andata un po’ in ombra, va segnalata la scalata della classifica dei Next Gaming che puntano alla rimonta grazie al rientro dei loro giocatori di spicco Belze e Demon. Riusciranno nell’impresa? Per scoprirlo basta seguire il canale Twitch Personal Gamer: il prossimo imperdibile appuntamento online è previsto dal 31 luglio al 2 agosto.

Nella top five delle "migliori giocate della settimana" emergono su tutti gli iDomina: il loro jungler Clap, grazie a un paio di giocate spettacolari con Zac e una perfetta suprema di Gragass, regna sovrano come player della settimana. La seguente classifica provvisoria mostra dunque una situazione in divenire, con un team che tenta la fuga seguito dai “favoriti" pronti a ribaltare la situazione in ogni momento. Di sicuro, le prossime sfide saranno serratissime, da non perdere! Per restare sempre aggiornati sui risultati e sul calendario del Red Bull Factions 2017 basta sintonizzarsi sul profilo Facebook ufficiale.