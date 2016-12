Red Dead Redemption 2 sarà un successo, indipendentemente dalla data di uscita

di Strategy Analytics ha parlato recentemente delle vendite di, rivelando come a suo avviso il gioco non raddoppierà le vendite del suo predecessore, come invece stimato da altre compagnie di analisi finanziaria. [Aggiornata]

Queste le parole di Michael Goodman: "Credo che Red Dead Redemption 2 possa mantenersi sui numeri del predecessore, che ha totalizzato circa 14 milioni di copie vendute. Se sarà un buon gioco, raggiungerà quelle cifre, altrimenti venderà meno. E' questa la dimensione attuale del mercato, onestamente avrei problemi a immaginare numeri raddoppiati rispetto a quelli del primo capitolo. L'80% di coloro che hanno comprato Red Dead Redemption probabilmente compreranno il seguito, a questi si aggiungeranno un 20 o 30% di nuovi giocatori, nelle migliori delle ipotesi le vendite raggiungeranno il 110% del predecessore, ma è un obiettivo molto difficile da raggiungere, raramente un seguito vende quanto l'originale."

Red Dead Redemption 2 uscirà alla fine del 2017 su PlayStation 4 e Xbox One, ricordiamo che nel fine settimana sono trapelati nuovi rumor sui personaggi del gioco e sulla modalità online.



Aggiornamento 27 dicembre ore 09:40 - In un secondo momento, Michael Goodman ha ulteriormente arricchito la sua analisi, ribadendo che Red Dead Redemption 2 sarà un successo per Rockstar, indipendentemente dalla data di lancio, fissata per l'autunno 2017. Gli sviluppatori e il publisher non avrebbero comunque problemi a rimandare l'uscita del titolo per migliorare la qualità generale del gioco, anche in questo caso però non c'è nulla da temere perchè il successo, sempre secondo Goodman, sarà garantito anche in caso di un lancio durante i primi mesi del 2018.