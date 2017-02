Red Dead Redemption 2: il CEO di Take-Two parla del comparto multiplayer

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, Strauss Zelnick (CEO di) ha parlato del comparto multiplayer di, assicurando che questo non andrà in competizione con

Di seguito, le dichiarazioni di Strauss Zelnick: "Non abbiamo davvero bisogno dell'intrattenimento... l'intrattenimento è qualcosa che i consumatori scelgono di avere. Gli appassionati di intrattenimento, qualcosa ci fossero più opzioni per divertirsi, ne sceglierebbero sicuramente più di una. Questo per dire che non penso ci sarà competizione tra le modalità online di Red Dead Redemption 2 e GTA V, sono entrambe esperienze straordinarie."

Zelnick si è rifiutato di fornire altri dettagli, spiegando come la campagna di comunicazione sia interamente nelle mani di Rockstar Games, il CEO di Take-Two si è limitato però a confermare che Red Dead Redemption 2 godrà di un grande supporto sui social network e sui media digitali, aspettiamoci quindi teaser, trailer e altri contenuti promozionali creati su misura per la rete.