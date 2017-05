Red Dead Redemption 2: compare una presunta immagine in-game (OffScreen)

Dopo il caso, spunta in rete anche quello che potrebbe essere uno screenshot in-game di, seguito dell'apprezzato primo capitolo della serie western di

L'immagine, che potete visionare in calce all'articolo, è stata catturata off-screen e sembrerebbe ritrarre John Marston, già protagonista del capitolo originale. Non abbiamo tuttavia conferma di ciò, né abbiamo certezze sulla veridicità dell'immagine stessa, che secondo alcune fonti potrebbe essere tratta anche dal tanto rumoreggiato nuovo episodio di Far Cry in salsa Western.

Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni da parte di Rockstar Games, sperando in nuove informazioni all'E3 2017 di Los Angeles. Nelle scorse settimane si era parlato dell'arrivo di un nuovo trailer live action, e della partecipazione al progetto del compositore argentino Gustavo Santaolalla.