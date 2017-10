Red Dead Redemption 2: confermata la presenza dei testicoli di cavallo

Il secondoufficiale diha impressionato i giocatori per la grande ricerca del dettaglio. Su Twitter, un utente ne ha scovato uno molto curioso: la realizzazione dei cavalli sarà così fedele alla controparte reale da non trascurare nessun particolare, testicoli compresi.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, l'utente WC Gaming (ICXM) ha estrapolato la breve scena del trailer in cui vengono mostrati i testicoli di cavallo, a testimonianza di come Rockstar abbia deciso di non trascurare neanche il minimo dettaglio dei modelli e delle animazioni. Nell'attesa che la compagnia sveli ulteriori informazioni sul gioco, ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è attualmente atteso per la primavera del 2018 su PlayStation 4 e Xbox One.

