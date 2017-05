Red Dead Redemption 2: Gustavo Santaolalla al lavoro sulla colonna sonora?

Nell'ultimo periodo, sembra chesia sparito dai riflettori, ma nonostante non siano state diffuse notizie di recente, i fan in rete sembrano aver scoperto un interessante indizio sullo sviluppo del gioco, riguardando ed ascoltando con attenzione il reveal trailer.

Stando a quanto riportato dagli utenti di NeoGAF, infatti, ci sarebbero delle chiare ed evidenti similitudini tra la musica del reveal trailer di Red Dead Redemption 2 ed il brano "Apertura" di Gustavo Santaolalla, talentuoso e pluripremiato musicista argentino, noto in campo videoludico per aver curato le apprezzatissime colonne sonore di The Last of Us. Nonostante non ci siano notizie certe in merito, sono molti gli utenti che si dicono convinti che non si tratti di una coincidenza: secondo voi, potrebbe davvero trattarsi dello stesso musicista?

È opportuno, in ogni caso, tenere presente che al momento si tratta solo di speculazioni, e che anche se i due brani sembrano assomigliarsi, Rockstar potrebbe essersi solo ispirata alle musiche di Santaolalla. Secondo quanto riportato, inoltre, l'artista sarebbe impegnato con le colonne sonore di The Last of Us Part II.