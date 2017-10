Red Dead Redemption 2: leak su trama, personaggi e sistema di gioco [SPOILER]

: Negli ultimi giorni è comparso su NeoGaf un nuovo, interessante leak su. Tra le informazioni emerse, apprendiamo di più sulla trama, i personaggi, il sistema di gioco e altri dettagli sull'imminente titolo di

Attenzione: l'articolo conterrà d'ora in poi possibili spoiler sul gioco.

Stando a quanto rivela il leak, giocheremo principalmente nei panni di Arthur Morgan (informazione che ha già avuto conferma nel secondo trailer del gioco). La differenza principale con il primo capitolo, la costituirà la presenza di una banda che sarà gestita dal giocatore stesso. Nel corso dell'avventura, saremo in grado di inserire nel nostro team un numero sempre maggiore di elementi e, fra questi, troviamo nientemeno che John Marston, protagonista del gioco originale. Quando andremo in missione, dovremo scegliere chi portare con noi, al pari di quanto succede, ad esempio, nelle serie di Mass: Effect e Dragon Age di BioWare.

Al termine dell'avventura, John Martson dovrebbe presentarsi in forma giocabile, in una sorta di "capitolo plus" del gioco: con lui, dovremo portare a termine alcune quest con l'obiettivo di costruire il nostro ranch.

Fra le altre informazioni, viene rivelato che la trama prende piede nel momento in cui viene scoperta la presenza di una talpa dell'Agenzia investigativa Pinkerton nella gang. Proprio la Pinkerton, tra l'altro, dovrebbe costituire "l'avversario" principale per gran parte del gioco.

La mappa si suddivide in cinque aree, ognuna delle quali - rivela sempre il leak - presenterà un livello di interazione maggiore rispetto al passato.

In aggiunta, viene svelato che Rockstar avrebbe incontrato più difficoltà del previsto nella creazione del gioco. Già sfavorito da un supposto malumore generale del team sopraggiunto in seguito al rilascio di GTA V, lo sviluppo di Red Dead Redemption 2 si sarebbe trovato ad un certo punto in una fase di stallo: i vertici della compagnia, a quanto pare, non si ritenevano soddisfatti della demo iniziale del prodotto, ritenuta inizialmente poco innovativa e non abbastanza interessante.

Tutte queste informazioni sono in realtà emerse diverso tempo fa, ma l'utente NeoGaf autore del post originale fu ignorato o tacciato di divulgare dettagli poco plausibili. Arthur Morgan, tuttavia, sarà davvero il protagonista di Red Dead Redemption 2 e chissà che in questo leak non ci siano altre informazioni attendibili. Ciononostante, vi invitiamo a prendere i rumor come tali, e di attendere che sia Rockstar a svelare di più sul suo gioco.