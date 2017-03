Red Dead Redemption 2: Media Markt svela la data di uscita del gioco?

La scorsa settimana, un rivenditore inglese aveva suggerito ilcome data di uscita di, oggi invece è la volta della divisione polacca di Media World, che ha inserito il gioco in listino con lancio previsto per il 3 ottobre 2017.

La pagina di preorder del gioco sul sito di Media Markt non lascia spazio a molti dubbi, tuttavia non sappiamo se la data indicata sia un semplice placeholder o se la catena abbia ricevuti indicazioni precise in merito da parte dei distributori locali.

Restiamo in attesa di saperne di più, con ogni probabilità la data di lancio di Red Dead Redemption 2 verrà annunciata durante la primavera o al più tardi durante le prime settimane dell'estate. Il lancio è previsto (su Xbox One e PlayStation 4) per un generico autunno 2017.