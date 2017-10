Red Dead Redemption 2: molto positiva l'analisi preliminare di Digital Foundry

non ha ancora mostrato nulla del gameplay di, ma i due trailer già pubblicati (di cui uno presentato recentemente ) hanno permesso a Digital Foundry di effettuare un'analisi preliminare del comparto grafico del gioco.

Red Dead Redemption 2 sarà il primo gioco targato Rockstar a nascere nativamente su console current gen. Per quanto il lavoro di porting svolto con GTA V sia stato lodevole, il titolo western sembra piazzarsi ad un livello nettamente superiore.

Per cominciare, Digital Foundry è convinta che entrambi i trailer mostrati da Rockstar siano stati catturati in real time ed in-engine. Come da standard delle console attuali, i filmati girano in risoluzione 1080p (nel secondo caso, viene specificato l'utilizzo di una PS4), nonostante le "cinematografiche" bande nere ai bordi superiori ed inferiori dello schermo. Plausibile, inoltre, il futuro supporto a PS4 Pro e Xbox One X, con conseguente aumento delle risoluzioni e adozione della tecnologia HDR.

Un altro aspetto che ha colpito gli esperti britannici, consiste nella realizzazione delle ambientazioni: un numero notevole di elementi a schermo, tanti dei quali in costante e realistico movimento, il tutto a creare uno scenario dall'impatto visivo ineguagliato. Aumentata la densità del fogliame e la risoluzione delle texture, e migliorata l'illuminazione volumetrica e gli effetti in post-processing. Altra nota positiva per la realizzazione del cielo, con una copertura in tempo reale delle nuvole (tecnica già implementata ai tempi di GTA IV). L'attenzione al dettaglio, inoltre, non manca: notevole osservare come il cavallo sbavi dalla bocca durante le sue galoppate.

In aggiunta a questo, abbiamo una realizzazione dei volti degna di sottolineatura: dopo L.A. Noire, Rockstar sembra essersi migliorata nuovamente sotto questo punto di vista, con delle animazioni realistiche, effetti shader notevoli, e capelli ed occhi renderizzati allo stato dell'arte. L'unica nota negativa, l'abbiamo con l'anti-aliasing, che a volte lascia alcuni spigoli scoperti. Per ulteriori dettagli, trovate in testata il video pubblicato da Digital Foundry.

Red Dead Redemption 2 uscirà nel corso della primavera del 2018 su PS4 e Xbox One.