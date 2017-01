Red Dead Redemption 2: un negozio online svela la data di uscita?

uscirà durante l'autunno 2017, come rivelato daal termine del primo trailer ufficiale. Un negozio online inglese potrebbe aver svelato in anticipo sui tempi la data di uscita del gioco, ancora non annunciata dal publisher.

Lo store online Little Woods ha infatti aggiornato la pagina del gioco riportando il 2 ottobre 2017 come data di lancio di Red Dead Redemption 2 per Xbox One e PlayStation 4. Chiaramente, potrebbe trattarsi di un semplice placeholder, anche se la data appare forse fin troppo precisa per essere stata inserita casualmente. E' pur vero che il 2 ottobre cade di lunedì, giorno della settimana non propriamente usuale per il lancio di nuovi titoli Tripla A. Al momento, la data indicata deve essere presa come un rumor, sicuramente scopriremo la data di uscita del gioco nel corso dei prossimi mesi.