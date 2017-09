Red Dead Redemption 2: novità commentate in diretta il 28 settembre alle 17:00

(ora italiana),svelerà nuovi dettagli sue pubblicherà con ogni probabilità un nuovo trailer del gioco, per l'occasione la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch e YouTube per commentare il reveal.

Si tratta di una bella occasione di aggregazione per la community, vi invitiamo quindi a sintonizzarvi giovedì 27 settembre alle 16:50 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it per commentare le novità su Red Dead Redemption 2 insieme a Francesco Fossetti e Alessandro Bruni. Durante la trasmissione (della durata di 30 minuti) la redazione sarà a vostra disposizione per rispondere a domande e curiosità su quanto appena mostrato da Rockstar Games. Il nostro consiglio è quello di iscriversi al canale, così facendo riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire via chat durante la diretta.

Red Dead Redemption 2 è atteso per la primavera del 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, attualmente non sappiamo cosa abbia in serbo Rockstar Games per la giornata di domani: un nuovo trailer (con data di uscita) o magari il primo video gameplay? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in merito!