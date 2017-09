A sorpresa,ha annunciato con un Tweet che(ora italiana) arriveranno novità su. Tra poco meno di una settimana potremo vedere probabilmente un nuovo trailer del gioco e scoprire nuovi dettagli sulla produzione.

Inizialmente atteso per l'autunno, Red Dead Redemption 2 è stato rimandato alla primavera del 2018 per dare modo al team di sviluppo di ottimizzare vari aspetti del gioco e creare un prodotto all'altezza delle aspettative. La nuova data di uscita non è stata resa nota, non è escluso che maggiori dettagli in merito (magari insieme all'apertura dei preordini e all'annuncio di eventuali Limited Edition) possano arrivare proprio la prossima settimana.