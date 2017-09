Red Dead Redemption 2: pubblicato il secondo trailer ufficiale del gioco

Comealla fine della scorsa settimana, oggiha pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo, sequel di uno dei giochi più acclamati e venduti degli ultimi anni.

Il trailer permette di dare uno sguardo ai personaggi, alle ambientazioni e al comparto tecnico di Red Dead Redemption 2, permettendo di saperne di più sul fuorilegge Arthur Morgan e di approfondire la storia della banda di Van der Linde e della loro lotta per la sopravvivenza nel cuore di un'America dura e spietata, tra rapine, furti e scontri.



In attesa che la compagnia sveli ulteriori dettagli su questo attesissimo progetto vi ricordiamo che RDR2 è atteso per la primavera 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, la data di uscita non è ancora stata rivelata dal publisher.



Prenota Red Dead Redemption 2 su Amazon (67.49 euro)