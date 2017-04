Red Dead Redemption 2: sei mesi senza novità, il gioco potrebbe uscire nel 2018?

hanno sempre promosso l'arrivo diper l'autunno 2017, tuttavia, dopo il primo trailer pubblicato a ottobre le due compagnie non hanno rivelato altri dettagli sul gioco.

Secondo una speculazione di GamingBolt, il silenzio stampa da parte di Rockstar Games potrebbe indicare un ritardo nell'uscita del gioco, pronto a questo punto per il 2018 e non per fine anno come inizialmente previsto. Negli ultimi sei mesi, Red Dead Redemption 2 è stato citato solamente durante le conferenze finanziarie di Take-Two mentre non sono stati diffusi screenshot o dettagli di alcun tipo.

Vari rivenditori hanno inserito il gioco in listino con uscita prevista tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre, confermando di aver ricevuto queste informazione dai propri distributori. Altre voci vorrebbero Red Dead Redemption 2 apparire sul palco della conferenza E3 di Microsoft, per mostrare le potenzialità di Xbox Scorpio. Ad oggi però si tratta solamente di voci di corridoio e ipotesi prive di conferma, quanto riportato è frutto di speculazioni che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni.