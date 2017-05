Red Dead Redemption 2 è stato rinviato al 2018, pubblicate nuove immagini

ha annunciato di aver posticipato il lancio di, il suo open world in salsa western inizialmente previsto per la fine di quest'anno. La nuova finestra di lancio è quella della primavera 2018.

Nel comunicato si legge che Red Dead Redemption 2 sarà il primo titolo realizzato da zero per sfruttare la nuova generazione di console, e per questo gli sarà necessario del tempo aggiuntivo per garantire ai fan la migliore esperienza possibile.

"Siamo dispiaciuti per questo rinvio, ma vogliamo consegnare il titolo nelle mani dei giocatori solo quando sarà realmente finito", recita il comunicato di Rockstar. "Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni sul gioco nel corso di questa estate. Nel frattempo, date uno sguardo ad una selezione di screenshot del mondo di Red Dead Redemption 2". Potete consultare le nuove immagini nella galleria in calce alla notizia.