Cresce l'attesa per il nuovo trailer di: il post di annuncio pubblicato venerdì scorso sulla pagina Facebook diha raggiunto numeri record per quanto riguarda commenti, like e condivisioni.

Nel momento in cui scriviamo, il post ha raggiunto quota 122.000 like mentre i commenti sono ben 22,750 con 21.000 condivisioni totali. Numeri importanti che testimoniano l'elevatissimo interesse della community per il sequel di uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni.

Il nuovo trailer di Red Dead Redemption 2 sarà pubblicato giovedì 28 settembre alle 17:00, ora italiana, in questa data scopriremo probabilmente anche la data di uscita del gioco.