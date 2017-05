Red Dead Redemption 2 uscirà il 15 settembre, una settimana dopo Destiny 2?

Lo YouTuber Easy Allies ha pubblicato nelle scorse ore un video con le sue impressioni su. Fino a qui, ovviamente, niente di strano, se non fosse che Richard Gent rivela un dettaglio apparentemente interessante sulla data di uscita di

Secondo quanto riferito dallo YouTuber, Destiny 2 uscirà una settimana prima di Red Dead Redemption 2, questo vuol dire che il gioco Rockstar dovrebbe uscire il 15 settembre. Chiaramente potrebbe trattarsi di una semplice speculazione ma non è escluso che la webstar sia in possesso di informazioni accurate in merito, basate magari su appuntamenti e accordi di lavoro già fissati con il publisher.

Secondo altri rumor, Red Dead Redemption 2 non riuscirà invece a uscire durante l'autunno, come inizialmente previsto, per arrivare nei negozi solamente nel corso del 2018. Al momento vi invitiamo a prendere quanto riportato come un semplice rumor, in attesa di conferme o smentite.