Red Dead Redemption 2 uscirà ad aprile 2018?

Secondo quanto riportato da un report comparso sul web, alcuni grandi retailer americani non meglio specificati avrebbero cambiato recentemente la data di lancio dinelle schede presenti nei propri database.

Più precisamente, secondo i rivenditori in questione il gioco sarà disponibile dal 3 aprile 2018, ovvero all'inizio del prossimo anno fiscale, finestra di lancio più volte confermata da Rockstar Games e Take-Two. Sappiamo che il titolo arriverà in primavera, al momento però gli sviluppatori non hanno fornito indicazioni precise riguardo la data di lancio.

Red Dead Redemption 2 uscirà il 3 aprile 2018? Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di publisher e sviluppatori.