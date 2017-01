Red Dead Redemption 2 uscirà a fine ottobre?

La scorsa settimana, il rivenditore online Little Woods ha aggiornato i propri listini indicando il 2 ottobre come possibile data di uscita di. Oggi il negozio inglese Gameseek ha fatto altrettanto, rivelando però una data diversa.

Mentre sul sito di Little Woods il gioco viene dato in uscita per il 2 ottobre, su Gameseek il giorno indicato indicato per il lancio è quello del 20 ottobre 2017. Nessuna di queste date è stata confermata da Rockstar Games, la società ha più volte ribadito che Red Dead Redemption 2 arriverà durante l'autunno, sicuramente in tempo per le festività di fine anno, senza però svelare ulteriori dettagli in merito.