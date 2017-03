Il rivenditore online Base.com potrebbe aver svelato in anticipo la data di uscita di: secondo quanto riportato nei database dello shop, il gioco sarà disponibile dal 26 settembre 2017 su PlayStation 4 e Xbox One.

La data potrebbe essere un semplice placeholder, anche se appare fin troppo accurata, dobbiamo inoltre ricordare come altri negozi online abbiano riportato in passato la data del 2 ottobre, in entrambi i casi mancano però conferme ufficiali da parte di Rockstar e Take-Two.

Red Dead Redemption 2 uscirà durante l'autunno 2017, per saperne di più dovremo probabilmente attendere il prossimo E3 di Los Angeles, in programma a metà giugno.